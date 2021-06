Obecne regulacje nie pozwalają na zawieranie takich porozumień, a to utrudnia nawiązywanie współpracy. Gminy nie zawsze też mają możliwość, gdy chcą dołączyć do związku. Wymaga to bowiem przeprowadzenia długotrwałej procedury – zmiany statutu związku, uzgodnienia jego treści z wojewodą, podjęcia uchwał przez rady gmin uczestniczących w związku oraz tej aspirującej do włączenia, ogłoszenia w wojewódzkim dzienniku urzędowym, wreszcie wpisu w rejestrze związków międzygminnych. Przystąpienie gminy do związku nakłada długotrwałe i nieokreślone w czasie zobowiązania na gminę, z których nie będzie się mogła uwolnić inaczej niż przez wystąpienie z niego. To też wymaga przeprowadzenia analogicznej „odwróconej” procedury.