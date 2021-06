Zastrzeżono przy tym: „Jednakże koniec terminu przedawnienia przypada na ostatni dzień roku kalendarzowego, chyba że termin przedawnienia jest krótszy niż dwa lata”. Ze wskazanego przepisu wynikają istotne wnioski. Po pierwsze, w zakresie roszczeń okresowych, a takim jest m.in. czynsz dzierżawny, termin przedawnienia wynosi trzy lata. Po drugie, ów termin liczy się jednak na specjalnych warunkach, co wynika z nowelizacji ww. przepisu obowiązującej od lipca 2018 r. Chodzi o to, że punktem odniesienia dla liczenia biegu terminu przedawnienia nie jest już dzień w danym roku kalendarzowym, w którym dług stał się wymagalny (np. jeśli wymagalny dług jest z 15 lipca 2018 r., to nie przedawni się 15 lipca 2021 r.). Zmieniony przepis obecnie stanowi, że przedawnienie może wystąpić dopiero od początku następnego roku, w którym minął ww. trzyletni okres, czyli w podanym przykładzie – od 1 stycznia 2022 r. W konsekwencji oznacza to, że wierzyciel, np. gmina, ma możliwość skierowania sprawy na drogę postępowania sądowego bez narażenia się na zarzut przedawnienia do ostatniego dnia bieżącego roku kalendarzowego.