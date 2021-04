Na specyfikę rozpatrywania przez sąd wniosku o wpis (m.in. złożonego przez wójta – jako organu podatkowego w gminie) zwrócono uwagę m.in. w postanowieniu Sądu Okręgowego w Sieradzu z 10 września 2020 r. (sygn. akt I Ca 288/20), gdzie m.in. podkreślono, że: „Dokonując wpisu hipoteki przymusowej na podstawie administracyjnego tytułu wykonawczego, sąd wieczystoksięgowy – z uwagi na ograniczoną kognicję (art. 6268 par. 2 kodeksu postępowania cywilnego) – nie bada m.in. prawidłowości wydanej decyzji poprzedzającej wystawienie tytułu wykonawczego pod względem zachowania wymogów przewidzianych przez przepisy o postępowaniu egzekucyjnym; tym bardziej nie bada administracyjnego tytułu wykonawczego w aspekcie merytorycznym tj. co do wysokości długu wynikającego z takiego tytułu, (…) jego badanie przez sąd wieczystoksięgowy sprowadza się jedynie do oceny zgodności administracyjnego tytułu wykonawczego z wymogami z art. 27 ustawy z 17 czerwca 1966r. o postępowaniu egzekucyjnym w administracji (t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 1467; ost.zm. Dz.U. z 2021 r. poz. 11), w tym do zbadania, czy zawiera on stwierdzenie o wymagalności określonego w nim obowiązku”.