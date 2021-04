Mikołaj Pawlak podkreśla, że wychowywanie dziecka z dysfunkcją zdrowotną wymaga regularnych wizyt u lekarzy specjalistów, systematycznej rehabilitacji, zakupu specjalistycznego sprzętu, odpowiedniego żywienia i środków higieny osobistej. Ich ceny są wysokie i dlatego potrzebne jest pilne zwiększenie zasiłku do kwoty pozwalającej chociaż na częściową rekompensatę wydatków poniesionych przez rodziców na niezbędne potrzeby niepełnosprawnych dzieci. Co więcej, RPD apeluje do minister Maląg, aby zasiłek podlegał corocznej waloryzacji, tak jak ma to miejsce w przypadku świadczenia pielęgnacyjnego, które jest podnoszone o procentowy wzrost najniższego wynagrodzenia za pracę.