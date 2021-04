Skoki cen na giełdzie praw do emisji CO2 z ubiegłego roku uderzają przede wszystkim w małe i średnie miejscowości. To w nich najczęściej funkcjonują nieefektywne energetycznie ciepłownie zasilane węglem, których właścicielami zwykle są samorządy . Przez lata nie były one modernizowane, bo albo brakowało na to pieniędzy, albo wiedzy, jak transformację przeprowadzić.