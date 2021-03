Obawy co do decyzji rządu ma opozycja, która wystawiła wspólnego kandydata Konrada Fijołka. – Pytanie, czy stan pandemii nie będzie tylko wymówką. Jeśli badania pokażą, że [kandydat Solidarnej Polski Marcin] Warchoł czy Fijołek pną się w górę, PiS będzie chciał przełożyć dzień głosowania, by ratować swoją kandydatkę Ewę Leniart. Na razie Fijołek jest w czubie, a w II turze Leniart wypada lepiej niż Warchoł, ale sporo jeszcze może się zmienić – wskazuje rozmówca z Platformy Obywatelskiej. PiS zaś liczy, że uda się mu utrącić konkurenta na prawicy. Zadanie ma trudne, bo Warchoła intensywnie wspiera były prezydent Rzeszowa. – Nie wiadomo, kto kandyduje: Marcin Warchoł czy Tadeusz Ferenc. Ten sam program, te same obietnice – mówi poseł Szlachta. Kandydatka PiS nie startuje pod partyjnym szyldem, utworzyła własny komitet Wspólny Rzeszów. Ale to samo robią jej konkurenci. Kandydat ziobrystów startuje z KW Marcin Warchoł Tadeusz Ferenc Dla Rzeszowa, choć Państwowa Komisja Wyborcza ma do tej nazwy zastrzeżenia. Fijołek startuje z własnego komitetu.