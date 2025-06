Nie wystarczy jedynie zgoda pracownika, konieczne są również precyzyjne zapisy w dokumentach wewnętrznych firmy. Brak takich uregulowań może otworzyć drzwi do nieprzewidzianych problemów prawnych i organizacyjnych.

Używasz swojego sprzętu w pracy? Prawo tego nie zabrania, ale…

Zgodnie z Kodeksem pracy, to pracodawca powinien zapewnić pracownikowi wszystkie narzędzia potrzebne do wykonywania obowiązków służbowych. Laptopy, telefony, służbowa skrzynka e-mail, to wszystko zazwyczaj powinno pochodzić od firmy. Niemniej jednak przepisy dopuszczają możliwość, by zatrudniony korzystał z własnych urządzeń – pod warunkiem że wyrazi na to zgodę, a zasady takiego użytkowania zostaną jasno określone w regulaminie pracy lub indywidualnych ustaleniach.

Problem pojawia się wtedy, gdy taka forma współpracy wprowadzana jest bezrefleksyjnie. Eksperci podkreślają, że sama zgoda pracownika nie wystarczy, by firma mogła czuć się bezpieczna. Bez odpowiednich regulacji, prywatny sprzęt staje się potencjalnym źródłem konfliktów, a niekiedy nawet… pozwu sądowego.

Ryzyko przekroczenia granic. Kiedy praca wkracza w życie prywatne

Jednym z kluczowych zagrożeń związanych z używaniem prywatnych urządzeń do celów zawodowych jest zatarcie granicy między czasem pracy a czasem wolnym. Pracownik, który ma zainstalowaną służbową aplikację na swoim telefonie, może czuć się zobowiązany do odbierania maili lub telefonów nawet po godzinach. Z punktu widzenia prawa, może to zostać uznane za naruszenie jego prawa do odpoczynku.

W praktyce sądowej zdarzały się już przypadki, w których tego typu działania zostały zakwalifikowane jako mobbing. Przykładowo, Sąd Okręgowy w Lublinie orzekł w 2018 roku (sygn. akt VIII Pa 86/18), że systematyczne kontaktowanie się z pracownikiem poza godzinami pracy może być uznane za formę nękania.

Zagrożenia dla firmy: nie tylko mobbing, ale i dane

Z punktu widzenia pracodawcy, dopuszczenie prywatnych urządzeń do środowiska pracy to nie tylko kwestia organizacyjna. To realne ryzyko biznesowe. Przede wszystkim, firma traci kontrolę nad danymi firmowymi przechowywanymi na prywatnym sprzęcie. Awarie, kradzieże lub brak zabezpieczeń mogą prowadzić do wycieku poufnych informacji – co w dobie RODO oznacza nie tylko straty wizerunkowe, ale i finansowe.

Kolejna kwestia to prywatność pracownika. Jeśli pracodawca wymaga instalowania aplikacji służbowych na prywatnym telefonie, może nieświadomie naruszyć prywatną przestrzeń pracownika – np. poprzez dostęp do lokalizacji, listy kontaktów czy historii połączeń. Wprowadza to niepotrzebne napięcia i może prowadzić do sporów o granice nadzoru.

Work-life balance to nie fanaberia – to prawo

W ostatnich latach europejskie regulacje coraz mocniej podkreślają znaczenie zachowania równowagi między życiem zawodowym a osobistym. Dyrektywa UE o tzw. „work-life balance” nie pozostawia wątpliwości pracownik ma prawo do odpoczynku, do prywatności i do wyraźnego oddzielenia obowiązków zawodowych od życia domowego.

Korzystanie z prywatnego telefonu czy laptopa do celów firmowych może tę granicę skutecznie zamazać. Nawet jeśli pracownik początkowo wyrazi zgodę, z czasem może poczuć się zmuszony do bycia permanentnie dostępnym – co rodzi frustrację, stres, a w dłuższej perspektywie również wypalenie zawodowe.

Jak uniknąć problemów? Kilka zasad, które warto wdrożyć

Jeśli firma chce umożliwić pracownikom korzystanie z prywatnych urządzeń, powinna zadbać o odpowiednie zabezpieczenia formalne i techniczne. W szczególności:

1. Zgoda pracownika – wyrażona na piśmie, z pełną świadomością konsekwencji.

2. Regulamin BYOD (Bring Your Own Device) – jasno określający, jakie urządzenia mogą być używane, w jakim zakresie i na jakich zasadach.

3. Polityka bezpieczeństwa danych – obejmująca szyfrowanie, uwierzytelnianie, możliwość zdalnego usuwania danych służbowych z prywatnych urządzeń.

4. Szkolenia dla pracowników – pomagające zrozumieć, gdzie kończy się praca, a zaczyna prywatność.

Warto, ale ostrożnie

Choć korzystanie z prywatnych urządzeń w pracy może wydawać się wygodne i tanie, to bez odpowiednich zabezpieczeń niesie za sobą poważne ryzyka. Pracodawcy muszą pamiętać, że nie wystarczy zgoda pracownika – konieczne są jasne zasady, dbałość o prywatność i przestrzeganie prawa. Z kolei pracownicy powinni dokładnie zastanowić się, zanim udostępnią swój telefon czy komputer firmie – bo raz przekroczone granice trudno później cofnąć.