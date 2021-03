Marek Kaucz, dyrektor DPS-ów w Iławie i Lubawie, potwierdza sytuację. Na blisko 100 miejsc ma dziś 7–10 wolnych. Skąd te widełki? To kolejna konsekwencja przyjmowania do DPS w pandemii: jeśli już ktoś jest tu ostatnio kierowany, to zwykle w bardzo poważnym stanie. – W ostatnich tygodniach trafiły do mnie dwie osoby. Jedna zmarła po pięciu dniach, druga po trzech – mówi. Dziś liczy środki i ze wstępnych kalkulacji widzi, że ciężko mu będzie z tym budżetem dotrwać do końca roku. ‒ Od stycznia do dziś trafiło do nas w porównaniu z rokiem poprzednim ok. 100 tys. zł mniej. Przeszło 70 proc. tej sumy szło zwykle na wynagrodzenia . Teraz stoję więc przed dylematem, czy mam zwalniać personel. Na pewno nie będę przedłużał umów tym osobom, które miały ją na czas określony. I na tym kończą się moje możliwości szukania oszczędności.