– W samej tylko ustawie o samorządzie gminnym stworzono sukcesywnie aż kilka regulacji, w których w określonych sytuacjach prezes Rady Ministrów może powierzyć wskazanej przez siebie osobie pełnienie i wykonywanie funkcji wójta. W literaturze od dawna podnosi się, że są to przepisy niskiej jakości, ale widać pasują każdej ekipie rządzącej – mówi dr Stefan Płażek z Katedry Prawa Samorządowego UJ. Według niego w zakresie p.o. włodarza od dawna niezbędna jest interwencja legislacyjna, bo dziś z przepisów nie wynika, czy osoba ta musi mieć jakiekolwiek kwalifikacje do pełnienia funkcji, jakie są kryteria jej wyłaniania, kto jest jej pracodawcą i na jakiej podstawie. – Nie wiemy, kto ma wobec niej wykonywać czynności pracodawcze z zakresu prawa pracy, kto ma jej płacić wynagrodzenie, a także kto ma je ustalać. Nie wiemy też, czy p.o. może robić dokładnie wszystko to, co wójt, czy też niektóre kompetencje jej nie przysługują. Wszystkie te kwestie są narzucane dyktatem strony rządowej z pogwałceniem samorządności gminy – dodaje ekspert.

Zdaniem prawników nie da się wobec takiej osoby zastosować regulacji zawartych w ustawie z 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 1282, dalej: u.p.s.) odnoszących się do włodarza. – Nie ma podstaw, by stosować wobec osoby wyznaczonej na podstawie art. 28f ust. 1 u.s.g. u.p.s. o zatrudnieniu wójta, który jest pracownikiem samorządowym zatrudnianym z wyboru na podstawie przepisu, który to wprost przewiduje – uważa Sławomir Gajewski. Podkreśla, że tryb i podstawa powierzenia tej osobie obowiązków, a także jej usytuowanie ustrojowe, jest bowiem istotnie inne niż w przypadku włodarza. Mirosław Rymer zawraca z kolei uwagę, że zgodnie z art. 4 ust. 1 u.p.s. pracownicy samorządowi zatrudniani są na podstawie wyboru – wójt (burmistrz, prezydent miasta), powołania – zastępca wójta (burmistrza, prezydenta miasta), skarbnik gminy, skarbnik powiatu, skarbnik województwa oraz na podstawie umowy o pracę – pozostali pracownicy. – Oczywistym jest, że osoba wyznaczona do pełnienia funkcji wójta nie jest zatrudniona na podstawie wyboru – twierdzi Mirosław Rymer. I dodaje, że wyznaczenie można by uznać za formę powołania, jednakże katalog pracowników zatrudnionych na podstawie powołania jest katalogiem zamkniętym.

W tym miejscu dochodzimy do kolejnego problemu, a mianowicie, kto określa wynagrodzenie dla włodarza. Z cytowanego art. 8 ust. 2 u.p.s. wynika, że robi to rada w drodze uchwały. MSWiA twierdzi zaś w stanowisku, że wysokość pensji określa minister resortu. I znów jest to raczej efekt utartej praktyki niż konkretnych wymogów ustawowych. Co więcej, według niektórych ekspertów jest to sprzeczne z art. 8 ust. 2 u.p.s. – Brak jest jakiejkolwiek podstawy do określenia przez premiera wynagrodzenia p.o. włodarza, dlatego nie może on do tej czynności upoważnić ministra spraw wewnętrznych i administracji – stwierdza Mirosław Rymer. I dodaje, że art. 28 f ust. 1 u.s.g. zawiera upoważnienie dla premiera jedynie do wyznaczenia osoby pełniącej funkcję wójta w przypadku wygaśnięcia mandatu wójta przed upływem kadencji. – Jeśli zgodzić się z MSWiA, iż pracodawcą osoby wyznaczonej na funkcję wójta/burmistrza/prezydenta miasta jest urząd, a w obszarze stosunku pracy takiej osoby zastosowanie mają odpowiednie przepisy o pracownikach samorządowych dotyczące włodarza, to jedynym organem uprawnionym do ustalenia wynagrodzenia osobie wyznaczonej jest – zgodnie z art. 8 ust. 2 u.p.s. – rada gminy czy miasta – twierdzi ekspert. Podobnie uważa Mateusz Karciarz. Według niego wynagrodzenie p.o. włodarzowi jest wypłacane przez gminę, dlatego uprawnionym podmiotem do ustalania jego wysokości jest rada gminy (analogicznie jak w stosunku do wójta).