To przedsiębiorstwa wodociągowo-kanalizacyjne ustalają ceny za wodę i odbiór ścieków. Te propozycje składają we wniosku taryfowym do PGW Wody Polskie, a Wody Polskie – jako regulator tych cen – sprawdzają, czy zaproponowane przez przedsiębiorstwa opłaty są uzasadnione. Przypomnę, że głównym zadaniem Wód Polskich jest ochrona odbiorcy końcowego, czyli de facto każdego z nas. Stąd wnikliwie analizujemy każdy wniosek i każdą zaproponowaną we wniosku podwyżkę. Analizujemy wniosek taryfowy pod kątem oceny interesu odbiorców. Nie możemy bowiem zapomnieć o aspekcie społecznym – cena za wodę i odbiór ścieków nie może być podniesiona o 50, 60 czy nawet 100 proc., bowiem może to doprowadzić do wykluczenia społecznego części odbiorców.