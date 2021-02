Czy używanie prywatnych komputerów i łączy jest bezpieczne? Ministerstwa przekonują, że pracownicy stosują się do wewnętrznych polityk bezpieczeństwa. Eksperci twierdzą, że wiele zależy od przyjętego rozwiązania. Są oprogramowania, które sprawiają, że zasób służbowy i komputer prywatny nie są ze sobą powiązane, co eliminuje ryzyko, że ktoś się włamie i wykradnie dane . A jeśli brak takich zabezpieczeń? Doktor habilitowana Magdalena Błaszczyk z Wydział Prawa i Administracji UW jest zdania, że w sytuacji gdy urząd nie zapewnia prawidłowego zabezpieczenia danych, istnieje podwyższone ryzyko odpowiedzialności funkcjonariusza publicznego na podstawie art. 231 k.k., tj. za niedopełnienie obowiązku i działanie na szkodę interesu publicznego lub prywatnego. – Podstawa do odpowiedzialności za taki czyn jest nie tylko, kiedy zostanie on popełniony umyślnie (w zamiarze), ale też za czyn nieumyślny (z nieostrożności), jeśli niedopełnienie obowiązku doprowadzi do wyrządzenia istotnej szkody – wyjaśnia. I zwraca uwagę na to, że gdyby z prywatnego komputera jednak wyciekły służbowe dane, to mógłby zostać zatrzymany na potrzeby postępowania karnego dla celów dowodowych.