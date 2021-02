Wojewoda śląski wyklucza taką możliwość. Jednak WSA w Gliwicach uznał m.in., że brak umożliwienia mieszkańcom wstępu na sesję, a radnym jednoczesnego prowadzenia dyskusji, należy zaliczyć do „kosztów rozwiązywania sytuacji kryzysowych związanych z COVID-19, przewidzianych i usankcjonowanych przez ustawodawcę” (sygn. akt III SA/GI 559/20). To kontrowersyjne rozstrzygnięcie. – Procedura uchwałodawcza to coś więcej niż powiedzenie: jestem za lub przeciw. Kontroli społecznej nie można ograniczyć do wykazu głosowań przez poszczególnych radnych – mówi Maciej Kiełbus, partner w Kancelarii Prawnej Dr Krystian Ziemski & Partners.