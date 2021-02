Na etapie prac legislacyjnych samorządy chwaliły to rozwiązanie – wiceprezydent Krakowa Bogusław Kośmider mówił nam we wrześniu 2020 r., że zainteresowania dopłatami do dodatków w stolicy Małopolski jest duże i według szacunków miasta może po nie sięgnąć nawet 10 tys. rodzin. Tymczasem na koniec stycznia br. w Krakowie o takie wsparcie złożono ledwie sześć wniosków, oprócz tego było ponad sto telefonów z zapytaniami. Wypłaty jeszcze nie ruszyły. Z kolei do Poznańskiego Centrum Świadczeń, które zajmuje się wypłatą dodatków, do końca stycznia wpłynęło 20 wniosków. – Zainteresowanie tym świadczeniem było większe w ubiegłym roku, kiedy procedowano ustawę, lecz wówczas nie były tak szczegółowo dookreślone kryteria jego przyznawania – mówi Damian Napierała, zastępca dyrektora ds. wsparcia rodzin z dziećmi, rzecznik prasowy centrum. Według niego przeszkodą w składaniu wniosków są trudne do spełnienia wymogi formalne (piszemy o tym dalej). Z kolei do Częstochowskiego Centrum Świadczeń wpłynęły na razie trzy wnioski o przyznanie dodatku mieszkaniowego wraz z dopłatą, przy czym wszystkie ze względu na braki formalne wysłano do uzupełnienia. W sumie miasto szacuje, że o świadczenie może się ubiegać ok. 326 osób. Natomiast w Lublinie wpłynął dopiero jeden wniosek, ale jak mówi Justyna Góźdź z biura prasowego w kancelarii prezydenta, część osób korzysta z tego wsparcia na bieżąco, a że wypłata dodatków mieszkaniowych z poprzedniego rozdania kończy się w lutym lub marcu, to kolejne wnioski, tym razem o podwyższone świadczenie, będą składane właśnie wtedy. – Szacujemy, że około 20 proc. najemców skorzysta z takiej formy wsparcia i będzie do niej uprawnionych – dodaje urzędniczka. Przedstawiciele Lublina przyznają jednak, że procedura udzielania wsparcia nie jest prosta. – Z pewnością dużym ułatwieniem byłoby dostosowanie oprogramowania umożliwiającego prawidłowe naliczanie, wypłatę i rozliczanie środków przeznaczonych na dopłaty . Stanowią one część dodatku mieszkaniowego, jednak podlegają odrębnemu rozliczeniu – mówi Ewa Lipińska, dyrektor wydziału spraw mieszkaniowych Urzędu Miasta Lublin.