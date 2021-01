Od samego początku tzw. rewolucji śmieciowej jednym z najbardziej kontrowersyjnych zagadnień było znalezienie optymalnej metody ustalania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w oparciu na instrumentach przyznanych gminom w ustawie o utrzymaniu czystości i porządku w gminach. Każda z czterech metod niesie za sobą określone wady i zalety. Ustawodawca starał się łagodzić pojawiające się wokół tej kwestii napięcia, uelastyczniając system ustalania opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi, pozwalając stosować więcej niż jedną metodę i różnicować stawki w ramach metod, w oparciu na określonych kryteriach. Pozwalało to m.in. wielu gminom wybrać metodę od gospodarstwa domowego i dokonać jej zróżnicowania na różne kategorie (np. gospodarstwo jednoosobowe, gospodarstwo dwu-, czteroosobowe, gospodarstwo powyżej czterech osób). Oznaczało to przede wszystkim umożliwienie zahamowania wysokości opłaty w gospodarstwach liczących więcej niż określona liczba osób. Takie rozwiązania były przez lata akceptowane przez wiele organów nadzoru i nadal w niektórych częściach kraju regionalne izby obrachunkowe nie mają w tym zakresie zastrzeżeń. Niestety pojawia się coraz więcej orzeczeń sądów administracyjnych błędnie negujących to rozwiązanie. Skutkuje to zmianą interpretacji także przez RIO, które jeszcze niedawno dopuszczały taką metodę. Analiza systemowa ustawy oraz szczegółowe prześledzenie materiałów z procesów legislacyjnych dotyczących kolejnych zmian w tej ustawie wyraźnie wskazują na korzystny dla gmin sposób interpretacji. Ministerstwo wychodząc naprzeciw potrzebom samorządowców, zapowiada zmiany w tym zakresie, aby jednoznacznie przesądzić tę kwestię i zakończyć niekorzystne dla mieszkańców spory. Niestety w grudniowym projekcie ustawy nowelizującej tego zabrakło. Należy mieć nadzieję, że zostanie to uregulowane na dalszych etapach prac nad projektem.