Artykuł 18 ust. 2 pkt 9 lit. i u.s.g. oraz art. 6 ust. 2 pkt 3 i art. 52 ust. 1 pkt 2 u.f.p. pozostają ze sobą w związku. Oznacza to, że w przypadku gdy rada gminy zdecyduje się ustalić w uchwale budżetowej maksymalną wysokość pożyczek udzielanych przez wójta w roku budżetowym, to w konsekwencji w rozchodach powinna zostać wykazana adekwatna kwota – w zakresie limitu udzielanych pożyczek. Jeśli ustalono go do kwoty 250 tys. zł, to taka suma powinna też zostać wykazana w rozchodach – rozumianych jako udzielone pożyczki. Zaniechanie tego skutkuje naruszeniem ustawy o finansach publicznych. Gdyby błąd nie został naprawiony, doszłoby do naruszenia art. 212 ust. 1 pkt 5 u.f.p., z którego wynika, że uchwała budżetowa określa łączną kwotę planowanych rozchodów budżetu jednostki samorządu terytorialnego