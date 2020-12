Nie do końca zgadzają się z tym jednak wojewodowie. – Należy mieć na względzie, że poza większą liczbą mieszkańców, na terenie miast powiatowych znajdują się: zakłady karne, szpitale i liczne domy pomocy społecznej – zwraca uwagę Józef Ramlau, wicewojewoda kujawsko-pomorski w uwagach do projektu. Wskazuje, że ze względu na dużą liczbę wniosków kierowanych przez osoby przebywające w takich jednostkach, za pośrednictwem dojeżdżającego do nich urzędnika, niewielkie są szanse, by miesięczny termin oczekiwania na dowód osobisty (od zgłoszenia potrzeby złożenia wniosku w miejscu pobytu po jego odbiór) był zachowany.