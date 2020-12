Dowody osobiste w ciągu ostatnich 20 lat przeszły drogę od tzw. zdjęcia z uchem przez zdjęcie biometryczne aż po usunięcie danych o adresie zameldowania. Podobnie jest z podpisem, którego nie ma od 2015 r. Rząd pracuje jednak nad kolejną nowelizacją ustawy o dowodach osobistych, która wprowadzić ma do dokumentów tożsamości zapis odcisków palców oraz właśnie graficzny wzór podpisu (pisaliśmy o tym w DGP nr 186/2020 r., „Dowód z odciskami palców i znowu z podpisem”). – Bez wątpienia jest to dla nas krok w tył – mówił Paweł Szefernaker, wiceminister spraw wewnętrznych i administracji na spotkaniu, na którym prezentowano założenia noweli. Tłumaczył w ten sposób fakt, że wniosku o wydanie nowego dowodu nie będzie można już złożyć przez ePUAP – właśnie ze względu na dodanie nowych cech biometrycznych.

Jednak jak wskazują eksperci, ów „krok w tył” to konsekwencja regulacji unijnych. – Zostaliśmy niejako zmuszeni do umieszczenia m.in. podpisu w dowodzie ze względu na treść rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2019/1157 z 20 czerwca 2019 r., które nakłada na państwa członkowskie obowiązek zarówno dodania drugiej cechy biometrycznej (będą nią zakodowane dane o liniach papilarnych), jak i wzbogacenie warstwy graficznej dowodu właśnie o podpis posiadacza – wyjaśnia prof. Tadeusz Tomaszewski, kierownik Katedry Kryminalistyki Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego.

Specjaliści wskazują jednak, że potencjał podpisu pozostał niewykorzystany. – Konieczne byłoby uwzględnienie tzw. podpisu biometrycznego, umieszczanego nie tylko w warstwie graficznej dowodu, ale i w warstwie elektronicznej – podkreśla dr Remigiusz Lewandowski z Wydziału Nauk Ekonomicznych i Zarządzania UMK, ekspert w dziedzinie bezpieczeństwa tożsamości. Wyjaśnia, że jest to zwyczajny podpis, ale dokonywany rysikiem na tablecie, przez co dzięki specjalnemu oprogramowaniu możliwy jest automatyczny pomiar wielu cech podpisu, jak np. czas tworzenia jego poszczególnych elementów, zapis ruchu rysika (także ponad tabletem, na którym jest on dokonywany), kąt nachylenia, nacisk itd., czego nie da się zbadać przy analizie jego wyłącznie graficznego odpowiednika. Cechy te znacznie ułatwiają weryfikację autentyczności. Niestety, z takiej innowacji zrezygnowano. – Jest to o tyle rozczarowujące, że technologicznie i technicznie jest to już możliwe – podkreśla prof. Tomaszewski.