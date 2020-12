Inaczej sprawę widzi Stanisław Pisarek, który jako radny zwracał uwagę, że Czeladź ma pilniejsze wydatki niż dyplomy przyznawane na wyrost. Przypomina, że trzy lata temu odbyła się tu kontrola katowickiego kuratorium oświaty. W protokole stwierdzono m.in. przypadki, w których „baza szkoły nie odpowiada liczebności uczniów i nauczycieli, co stwarza niekorzystne warunki do realizacji procesu dydaktyczno-wychowawczego”. – Czy ta nagroda jest obiektywna? Pod uwagę bierze tylko samorządy , które się zgłosiły i postanowiły zapłacić – mówi. Nie przypomina sobie, by za wyróżnieniem poszły profity dla gminy czy jej mieszkańców. – Jedyny walor to dyplom, jaki włodarz może powiesić na ścianie i budować wokół niego politykę sukcesu.