Co do zasady organ wykonawczy gminy nie ma możliwości rozdysponowania środków subwencyjnych po stronie wydatków budżetu gminy. Może jednak podjąć próbę legalizacji takiej operacji finansowej w drodze stosownego zarządzenia, o ile należycie ją uzasadni w kontekście przesłanek wynikających z przepisów tarczy antykryzysowej, czyli powiąże to z przeciwdziałaniem COVID-19 albo wykaże ryzyko naruszenia terminów i warunków realizacji wykonywania zadań publicznych.

3. Rezerwą części oświatowej subwencji ogólnej dysponuje minister właściwy do spraw finansów publicznych , po zasięgnięciu opinii ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania oraz reprezentacji jednostek samorządu terytorialnego;

4. Podział rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej następuje nie później niż do 30 listopada każdego roku. Środki z rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej przekazuje jednostkom samorządu terytorialnego minister właściwy do spraw finansów publicznych”.

Z kontekstu pytania czytelnika wynika, że wspomniane środki wpłynęły już do gminy. W konsekwencji kwestią wtórną jest ich formalne przyjęcie do planu dochodów i wydatków budżetu. Aspekt ten należy rozpatrywać w kontekście kompetencji organu wykonawczego do zmian budżetu wynikających z art. 257 ustawy o finansach publicznych.

WAŻNE Na mocy spec ustawy o COVID-19 włodarze gmin zyskali kompetencje m.in. w zakresie zmiany planu wydatków, lecz by ich dokonać, muszą dobrze to uzasadnić – np. wykazując, że zmiana wynikała z przeciwdziałaniem epidemii.

Z punktu widzenia poruszonej problematyki znaczenie może mieć też przywołany już art. 257 pkt 2 ustawy o finansach publicznych. Należy zauważyć, że dzięki tej regulacji organ wykonawczy ma możliwość dokonania zmian w budżecie, ale wyłącznie w planie dochodów jednostki samorządu terytorialnego w związku ze zmianami kwot subwencji w wyniku podziału rezerw subwencji ogólnej. Wskazany przepisów nie uprawnia jednak organu wykonawczego do dokonywania zmian w planie wydatków ww. jednostki samorządowej. To uprawnienie jest bowiem zarezerwowane wyłącznie do kompetencji organu stanowiącego wspomnianej jednostki. Ma to normatywne uzasadnienie w art. 7 ust. 3 ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego, gdzie postanowiono, że „o przeznaczeniu środków otrzymanych z tytułu subwencji ogólnej decyduje organ stanowiący jednostki samorządu terytorialnego”. Zatem co do zasady prawnie niedopuszczalne jest podejmowanie przez organ wykonawczy decyzji w sprawie sposobu wydatkowania środków ww. rezerwy.