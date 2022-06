Na koniec maja zadłużenie sektora rolno-spożywczego wyniosło 775 mln zł. To o 4 proc. mniej niż na koniec 2021 r. i o 15 proc. mniej niż w 2020 r. – wynika z danych przygotowanych dla DGP przez Krajowy Rejestr Długów. To oznacza, że sektor zniwelował zadłużeniową górkę wywołaną kryzysem pandemicznym. W 2020 r. dług branży zwiększył się o 11 proc. r/r do kwoty niemal 905 mln zł.