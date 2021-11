Ponadto nowelizacja przewiduje możliwość obniżenia kary nakładanej przez prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów na firmę uznaną za nieuczciwie wykorzystującą przewagę kontraktową. Jeśli przedsiębiorca dobrowolnie podda się takiej karze, może liczyć na jej zmniejszenie nawet o połowę. Urzędowi pozwoli to szybciej skończyć postępowanie, a firmie – zaoszczędzić pieniądze. Oczywiście dotyczy to głównie przypadków, gdy wina przedsiębiorcy nie ulega wątpliwości i kwestionowanie decyzji byłoby tylko stratą czasu i funduszy. Zawsze jest jednak możliwość rezygnacji ze skorzystania z tej instytucji – wówczas decyzja zostanie uchylona, urząd nałoży nową, wyższą karę, którą następnie można będzie zaskarżyć do sądu. Przypomnijmy, że maksymalna kara za tego typu praktyki to 3 proc. obrotu z roku poprzedniego.