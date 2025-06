Rada Ministrów przyjęła 12 czerwca 2025 roku propozycję wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę oraz minimalnej stawki godzinowej na 2026 rok. Proponowana kwota minimalnego wynagrodzenia za pracę od 1 stycznia 2026 roku to 4 806 zł brutto, co oznacza wzrost o 3 proc., tj. 140 zł w stosunku do kwoty obecnej. Natomiast stawka godzinowa ma wynosić 31,40 zł. Aktualnie płaca minimalna wynosi 4 666 zł brutto, a minimalna stawka godzinowa 30,20 zł.

Zgodnie z przepisami Rada Ministrów do 15 czerwca ma przedstawić Radzie Dialogu Społecznego propozycję wysokości płacy minimalnej. Z kolei Rada ma na wypracowanie wspólnego stanowiska 30 dni. Ustalona wysokość minimalnego wynagrodzenia jest następnie do 15 września ogłaszana w Monitorze Polskim jako obwieszczenie Prezesa Rady Ministrów. Jeżeli jednak przedstawiciele Rady Dialogu Społecznego nie uzgodnią minimalnego wynagrodzenia w terminie, wówczas jego wysokość jest ustalana poprzez rozporządzenie rządu.

Na co wpłynie podniesienie płacy minimalnej

Coroczna podwyżka płacy minimalnej pociąga za sobą zmiany składników wynagrodzeń oraz świadczeń związanych ze stosunkiem pracy.

Na podstawie minimalnego wynagrodzenia oblicza się m. in.:

maksymalną wysokość odprawy z tytułu zwolnień grupowych lub indywidualnych z przyczyn niedotyczących pracownika

Co do zasady, wysokość odprawy nie może przekroczyć 15-krotności minimalnego wynagrodzenia za pracę. Oznacza to, że od 1 stycznia 2026 roku maksymalna ustawowa wysokość odprawy będzie wynosiła 72 090 zł.

wysokość odszkodowania za nierówne traktowanie

Osoba, wobec której pracodawca naruszył zasadę równego traktowania w zatrudnieniu, ma prawo do odszkodowania w wysokości nie niższej niż minimalne wynagrodzenie za pracę, tj. 4 806 zł.

minimalną wartość odszkodowania z tytułu mobbingu w pracy

Pracownik, który doznał mobbingu lub wskutek mobbingu rozwiązał umowę o pracę, ma prawo dochodzić od pracodawcy odszkodowania w wysokości nie niższej niż minimalne wynagrodzenie za pracę, tj. 4 806 zł.

minimalne wynagrodzenie za czas gotowości do pracy i przestój nie z winy pracownika

Pracownikowi za czas niewykonywania pracy, jeżeli był gotów do jej wykonywania, a doznał przeszkód z przyczyn dotyczących pracodawcy, przysługuje wynagrodzenie wynikające z jego osobistego zaszeregowania, określonego stawką godzinową lub miesięczną, a jeżeli taki składnik wynagrodzenia nie został wyodrębniony przy określaniu warunków wynagradzania - 60% wynagrodzenia. W każdym przypadku wynagrodzenie to nie może być jednak niższe od wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę, tj. 4 806 zł.

dodatek za pracę w porze nocnej

Przepisy Kodeksu pracy regulują wysokość dodatku za każdą godzinę pracy w porze nocnej i wynosi ona 20 proc. stawki godzinowej wynikającej z minimalnego wynagrodzenia za pracę. W praktyce wysokość tego dodatku będzie różniła się w poszczególnych miesiącach kalendarzowych, gdyż jest ona uzależniona od ilości godzin roboczych w danym miesiącu.

Podwyższenie minimalnego wynagrodzenia za pracę wpłynie również na wysokość zasiłku chorobowego oraz macierzyńskiego.

Co do zasady podstawę wymiaru świadczeń związanych z chorobą i macierzyństwem stanowi przeciętne miesięczne wynagrodzenie (po odliczeniu składek na ubezpieczenie emerytalne, rentowe oraz na ubezpieczenie chorobowe, finansowanych ze środków pracownika) wypłacone pracownikowi za okres 12 miesięcy kalendarzowych poprzedzających miesiąc, w którym powstała niezdolność do pracy. Natomiast zgodnie z art. 45 ustawy zasiłkowej minimalna podstawa wymiaru zasiłku chorobowego z tytułu pracy w pełnym wymiarze czasu pracy nie może być niższa od kwoty minimalnego wynagrodzenia za pracę, po pomniejszeniu o kwotę odpowiadającą 13,71 proc. W praktyce oznacza to, że podstawa zasiłku chorobowego powinna wynosić co najmniej 86,29 proc. minimalnego wynagrodzenia za pracę. Zatem od 1 stycznia 2026 r. postawa wymiaru powinna wynosić 4 147,10 zł. W przypadku pracowników zatrudnionych w niepełnym wymiarze czasu pracy, kwoty te będą odpowiednio zmniejszone, proporcjonalnie do wymiaru czasu pracy.

"Mały ZUS" dla przedsiębiorców

Wzrost minimalnego wynagrodzenia wpływa także na składki dla przedsiębiorców. Niższe składki na ubezpieczenia społeczne oblicza się od zadeklarowanej kwoty, nie niższej jednak niż 30 proc. minimalnego wynagrodzenia za pracę. Oznacza to, że podstawa wymiaru składki będzie wynosiła 1 441,80 zł. Składki społeczne wyniosą zatem 456,18 zł miesięcznie:

składka emerytalna 281,44 zł,

składka rentowa 115,34 zł,

składka chorobowa 35,32 zł,

składka wypadkowa 24,08 zł.