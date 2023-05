Służba na misjach zagranicznych buduje pozycję Polski w świecie - powiedział wicepremier, szef MON Mariusz Błaszczak podczas obchodów Dnia Weterana Działań poza Granicami Kraju. Podkreślił znaczenie liczebności armii i zachęcił cywilnych pracowników wojska, by zostawali żołnierzami.

"To bardzo ważna służba, ona stanowi o pozycji Polski na arenie międzynarodowej. Jesteśmy aktywnym sojusznikiem w NATO, nasze misje odbywają się również w formacie UE i ONZ" - powiedział minister w sobotę w Nowym Dworze Mazowieckim (woj. mazowieckie) podczas obchodów Dnia Weterana Działań poza Granicami Kraju. Szef MON podpisał też decyzję w sprawie promowania służby wśród cywilnych pracowników resortu.

"Budujemy bezpieczeństwo naszej ojczyzny, nasza aktywność, siła w sojuszach jest w ważna w sytuacji, w której my moglibyśmy być zagrożeni" - zaznaczył.

"Dzisiejsza wojna tuż przy granicy Polski, rosyjska napaść na Ukrainę pokazuje, jak ważne jest to, żeby Wojsko Polskie było silne, bardzo mocno osadzone w sojuszach, przede wszystkim w Sojuszu Północnoatlantyckim" - dodał. Zwrócił uwagę, że w piątek Sejm uchwalił przygotowaną przez MON nowelizację ustawy o weteranach, dzięki której dodatek dla żołnierzy poszkodowanych na misjach będzie wypłacany nie tylko emerytom i rencistom, ale także tym, którzy nadal służą lub pracują.

"Podpisałem również decyzję w sprawie promowania pełnienia służby wojskowej w jednostkach organizacyjnych podległych ministrowi obrony narodowej" - powiedział.

Nawiązał do zapowiedzi 300-tysięcznej armii i do nowych form służby, jak dobrowolna zasadnicza służba wojskowa. Według Błaszczaka wojsko liczy obecnie - we wszystkich rodzajach służby, łącznie z WOT i żołnierzami dobrowolnej zasadniczej służby wojskowej - 172 tys. żołnierzy.

"Zachęcam kolejnych do tego, żeby przystępowali do Wojska Polskiego" - powiedział. Przypomniał, że jednostki podległe zatrudniają ponad 40 tys. pracowników, z których część to emerytowani żołnierze, ale większość to cywile.

Podpisana w sobotę decyzja to - jak mówił wicepremier - zachęta, by te osoby wstępowały do Wojska Polskiego. Pierwsza ze ścieżek zakłada przekształcenie stanowiska cywilnego w stanowisko wojskowe, na którym przysługuje wyższe wynagrodzenie. Pracownik, który zdecyduje się na taką zmianę, może zostać zatrudniony na stanowisku wojskowym po przeszkoleniu w ramach dobrowolnej zasadniczej służby wojskowej. "Polska ma korzyść - mamy żołnierza, osobę potrafiąca posługiwać się bronią" - powiedział minister. Druga ścieżka przewiduje wstąpienie cywilnego pracownika do WOT. Zachętą jest dodatek do wynagrodzenia w wysokości 1000 zł oraz dodatkowy urlop.

"Zachęcam, żeby skorzystać z tej propozycji, to bardzo ważne, żeby Wojsko Polskie było silne, to najlepsza metoda, żeby odstraszyć agresora" - przekonywał wicepremier. "Wiemy, że Putin postanowił odbudować imperium rosyjskie" - dodał, powtarzając, że zawsze zagrażało one sąsiednim narodom.

Szef MON wręczył weteranom odznaczenia resortowe - Odznakę za rany i kontuzje oraz medale Za zasługi dla obronności.

Dyrektor Centrum Weterana Działań poza Granicami Państwa mjr Katarzyna Rzadkowska zwróciła uwagę, że Dzień Weterana jest obchodzony wraz z Międzynarodowym Dniem Uczestników Misji Pokojowych ONZ. "Od Korei po Haiti polscy żołnierze i pracownicy wojska pełnili lub wciąż pełnią odpowiedzialną służbę, która ma zapewnić pokój i bezpieczeństwo na świecie" - powiedziała.

"Obchody przypominają o nam sięgającym pięciu dekad zaangażowaniu państwa polskiego w tego typu operacje. Służba tysięcy Polaków pod błękitną flagą ONZ nie tylko przyczynia się do stabilizacji i pokoju, ale jest również przejawem chęci naszego kraju do wypełniania zobowiązań międzynarodowych" - powiedziała. Zaznaczyła, że nie można zapominać o niebezpieczeństwach, na jakie są narażeni żołnierze, pracownicy i funkcjonariusze wykonujący tego typu zadania.

Weteranów-funkcjonariuszy SOP, policji i PSP odznaczył wiceszef MSWiA Bartosz Grodecki, który odczytał list od ministra Mariusza Kamińskiego.

"Polacy doceniają wasz wkład w budowanie kompleksowego systemu bezpieczeństwa. Wasza codzienna służba to nieustanna troska o bezpieczeństwo Rzeczypospolitej i jej obywateli" - zapewnił Kamiński w liście. "Profesjonalnie i z zaangażowaniem pełniliście swoje zadania w Kosowie, Iraku, Afganistanie, Pakistanie, na Ukrainie i Haiti. Służąc pod polską flagą udowadniacie, że nasz kraj bardzo poważnie traktuje swoje sojusznicze zobowiązania" - dodał.

W uroczystości wzięli udział uczestnicy 4. Rajdu Motocyklowego Weteranów i rowerzyści z 6. Brygady Powietrznodesantowej z Krakowa, którzy przejechali tysiące kilometrów, aby oddać hołd kolegom poległym i zmarłym na misjach.

Obchodom towarzyszył wojskowy piknik z pokazem sprzętu, w tym kołowych transporterów opancerzonych Rosomak i pojazdów opancerzonych Cougar.

Dzień Weterana Działań poza Granicami Państwa, ustanowiony przez Sejm w 2011 roku, pierwszy raz był obchodzony 29 maja 2012.(PAP)

autor: Jakub Borowski

brw/ ok/