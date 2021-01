Taki obowiązek wprowadziła tarcza antykryzysowa, czyli ustawa z 31 marca 2020 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2020 r. poz. 568 ze zm.). Dane mają być wykorzystywane przez organ rentowy do celów statystyczno-analitycznych.

W odpowiedzi ZUS wyjaśnił, że ustawa o systemie ubezpieczeń społecznych (t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 266 ze zm.) w art. 98 wskazuje na możliwość zastosowania kary grzywny wobec płatnika składek albo osoby, która jest zobowiązana do działania w jego imieniu, w określonych przepisami prawa przypadkach. Dotyczy to m.in. sytuacji, w których nie są zgłaszane wymagane ustawą dane albo gdy podawane są nieprawdziwe informacje lub wyjaśnienia, ewentualnie gdy nastąpiła odmowa ich udzielenia.

– Jest to prawo , które ZUS może stosować i stosuje wyłącznie w przypadkach skrajnych i po stwierdzeniu wyjątkowych zaniedbań – przekonuje Paweł Żebrowski, rzecznik ZUS.

Wyjaśnia, że w razie wystąpienia takiej sytuacji organ rentowy kieruje wniosek o ukaranie grzywną do sądu . – Ostatecznie to sąd rozstrzyga o nałożeniu tej kary, biorąc pod uwagę, czy wystąpiła wysoka społeczna szkodliwość danego działania lub zaniechania – dodaje.

Izba Wydawców Prasy (IWP), która reprezentuje podmioty zawierające wiele umów o dzieło, zwraca uwagę na kolejne niejasności dotyczące formularza ZUS RUD, na którym dokonuje się zgłoszenia (o niektórych wątpliwościach pisaliśmy już w DGP nr 5 z 11 stycznia 2021 r. „Rejestr umów – ZUS wyjaśnia, ale pytań wciąż przybywa”). Tym razem chodzi o datę rozpoczęcia i zakończenia wykonywania dzieła. IWP zwraca uwagę, że elementami niezbędnymi każdej tego typu umowy jest określenie dzieła, do którego wykonania zobowiązany jest przyjmujący zamówienie, oraz wynagrodzenia za jego realizację. Data rozpoczęcia i zakończenia wykonywania dzieła do takich nie należą – podkreśla izba. W formularzu zgłoszeniowym ZUS RUD zostały jednak ujęte. IWP pyta, co w sytuacji, gdy zlecający nie uzgodnił tych kwestii z wykonawcą.