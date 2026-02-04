Przekształcanie umów cywilnoprawnych w umowy o pracę – kluczowy element reformy PIP

Nadanie Państwowej Inspekcji Pracy uprawnień do przekształcania umów cywilnoprawnych w umowy o pracę to jeden z tzw. kamieni milowych, od którego realizacji zależy wypłata pieniędzy z Krajowego Planu Odbudowy. Polska ma czas na wdrożenie unijnej dyrektywy do 30 czerwca 2026 r.

Pierwszej wersji projektu reformy PIP, przygotowanej w resorcie pracy, nie zaakceptował premier Donald Tusk. W połowie stycznia szef rządu tłumaczył, że przesadna władza dla urzędników wprowadzana reformą byłaby destrukcyjna dla firm i oznaczałaby utratę pracy przez wielu ludzi.

Nowa wersja projektu nowelizacji ustawy Państwowej Inspekcji Pracy oraz niektórych innych ustaw została opublikowana w ubiegłym tygodniu na stronie Rządowego Centrum Legislacji.

Reformy PIP: Pracownicy zyskają ochronę, a pracodawcy bezpieczeństwo prawne

„Reforma Państwowej Inspekcji Pracy ustalona z Komisją Europejską! Ustawa w nowej wersji spełnia wymogi KPO – pracownicy zyskają ochronę, a pracodawcy bezpieczeństwo prawne przed niezasadnymi decyzjami urzędnika. Pieniądze z KPO zostaną zainwestowane. Wyraziste centrowe rozwiązanie” – napisała w środę w serwisie X ministra funduszy i polityki regionalnej Katarzyna Pełczyńska-Nałęcz.

Jak przekazał w środę PAP wiceminister funduszy Jan Szyszko, projekt noweli będzie w czwartek dyskutowany na Stałym Komitecie Rady Ministrów, a niedługo później powinien trafić pod obrady rządu. – Mówiłem, że negocjacje z Komisją Europejską będą granicznie trudne, ale nie niemożliwe – podkreślił Szyszko. Dodał, że ustawa nie tylko wprowadzi „dobre rozwiązanie”, ale i pozwoli zachować transfer pieniędzy z KPO do Polski.

Szefowa MRPiPS Agnieszka Dziemianowicz-Bąk w piśmie z 30 stycznia, opublikowanym na stronie RCL, zwróciła się do przewodniczącego Komitetu Macieja Berka z wnioskiem o rozpatrzenie projektu ustawy na najbliższym posiedzeniu.

Według aktualnej propozycji doprecyzowany został proces odwoławczy od decyzji inspektora. Odwołanie to będzie mogło być kierowane do okręgowego inspektora pracy, a następnie do powszechnego sądu pracy. Do czasu prawomocnego orzeczenia decyzja inspektora będzie wstrzymana. Projekt nie wprowadza więc rygoru natychmiastowej wykonalności decyzji inspektora, jak zakładała pierwsza propozycja.

Przewidywane skutki reformy PIP – zmiany w zatrudnianiu i postępowaniach administracyjnych

W projekcie podtrzymano nadanie PIP kompetencji do przekształcania umów cywilnoprawnych w umowy o pracę. Według propozycji okręgowy inspektor pracy w razie stwierdzenia nieprawidłowości będzie miał możliwość wyboru środka reakcji: od wydania polecenia poprzez wydanie decyzji stwierdzającej istnienie stosunku pracy lub skierowanie powództwa do sądu.

Po decyzji inspektora strony, pracodawca i pracownik, będą mogły zawrzeć umowę o pracę. Jeżeli taka czynność zostanie dokonana i uzyska aprobatę inspektora pracy, postępowanie zostanie zakończone bez potrzeby podejmowania dalszych czynności administracyjnych.

Strony będą mogły też ukształtować łączący je stosunek cywilnoprawny – w zakresie jego treści lub sposobu realizacji – w taki sposób, aby usunąć elementy charakterystyczne dla stosunku pracy i wyeliminować zarzuty niezgodności z przepisami prawa pracy. Inspektor pracy zostanie wyposażony w kompetencję do dokonania oceny prawidłowości realizacji wydanego polecenia. W razie oceny pozytywnej postępowanie zostanie zakończone.

Ocena negatywna stanowić będzie podstawę do wszczęcia przez okręgowego inspektora pracy postępowania administracyjnego i albo wydania decyzji ustalającej istnienie stosunku pracy, albo wytoczenia powództwa o ustalenie istnienia lub treści stosunku pracy.

W ocenie skutków regulacji wskazano, że decyzja inspektora będzie wywoływała skutki prawne od dnia jej wydania, jednak stanie się wykonalna z dniem upływu terminu do wniesienia odwołania albo z dniem prawomocnego orzeczenia sądu. (PAP)

