Filipowi Chajzerowi, Dorocie Rabczewskiej (Dodzie) i Małgorzacie Rozenek-Majdan grożą kary do 10 proc. ich rocznych przychodów. Jak stwierdził Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów, promują oni na Instagramie „produkty różnych reklamodawców” w swoich wpisach internetowych, otrzymując za to wynagrodzenie, ale nie oznaczają treści sponsorowanych „w sposób jednoznaczny, czytelny i zrozumiały”. A przez to mogą wprowadzać konsumentów w błąd co do charakteru publikacji i swoich relacji z reklamodawcami.