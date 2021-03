Warto dodać, że następstwem odpowiedzialności są konkretne roszczenia po stronie klienta. A mianowicie wskazane w art. 5611 . k.c. Z par. 1 tej regulacji wynika, że jeżeli doszło do amontowania wadliwej rzeczy, to wówczas kupujący może żądać od sprzedawcy demontażu i ponownego zamontowania po dokonaniu wymiany na wolną od wad lub usunięciu wady . Zaś w razie niewykonania tego obowiązku przez sprzedawcę kupujący jest upoważniony do dokonania tych czynności na koszt i niebezpieczeństwo sprzedawcy.