Dyrektor KIS stwierdził, że nie ma takiej możliwości. Wyjaśnił, że ćwiczenia na siłowni mogą poprawić stan zdrowia osoby niepełnosprawnej, ale nie można ich traktować jako zabiegów rehabilitacyjnych. Zwrócił też uwagę na to, że siłownie są placówkami przeznaczonymi do ogólnej rekreacji i nie zatrudniają wykwalifikowanego personelu do wykonywania zabiegów rehabilitacyjnych.