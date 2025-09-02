Obecnie kask nie jest obowiązkowy, a jedynie zalecany. Tymczasem wypadki z udziałem rowerów i hulajnóg bardzo często kończą się urazami głowy. W przypadku hulajnóg to aż jedna trzecia wszystkich obrażeń.

Policyjne dane z pierwszych miesięcy 2025 r. są wyjątkowo alarmujące - aż połowa wypadków z udziałem hulajnóg była spowodowana przez dzieci poniżej 17 lat. Zginęła jedna osoba, a ponad 70 zostało rannych. Co gorsza, ponad 60 proc. użytkowników hulajnóg, którzy biorą udział w wypadkach, odnosi obrażenia, z czego aż 30 proc. to przypadki ciężkie.

Prawo jazdy dla siedemnastolatka. Jest jednak jeden warunek

Projekt przewiduje również możliwość ubiegania się o prawo jazdy kategorii B przez siedemnastolatków, pod warunkiem że otrzymają pisemną zgodę rodziców lub opiekunów prawnych. Prawo jazdy będzie wydawane na okres próbny. Dla tzw. młodych kierowców (czyli tych, którzy zaczynają od 17. roku życia) ma on trwać trzy lata, maksymalnie do ukończenia 20 lat.

Siedemnastolatek za kierowcą - obostrzenia dla młodych kierowców

W tym czasie młodych kierowców będzie obejmował całkowity zakaz prowadzenia po alkoholu - nawet najmniejsza ilość we krwi czy w wydychanym powietrzu będzie oznaczać złamanie przepisów. Dodatkowo przez pierwsze sześć miesięcy (ale nie dłużej niż do ukończenia 18 lat) prowadzący będzie mógł jeździć jedynie w towarzystwie doświadczonego kierowcy. Nie wolno mu też będzie prowadzić w ramach transportu drogowego ani jeździć taksówką czy wykonywać przewozów okazjonalnych.

Obecne przepisy mówią, że jeśli młody kierowca w okresie próbnym popełni dwa wykroczenia przeciwko bezpieczeństwu w ruchu drogowym, to okres próby automatycznie wydłuża się o kolejne dwa lata. Przedłuża się go także o czas, w którym prawo jazdy było zatrzymane. Projekt powtarza to rozwiązanie, ale wprowadza też dodatkowy przepis - jeżeli okres próbny miałby zostać wydłużony po raz drugi, starosta wyda decyzję administracyjną o cofnięciu prawa jazdy.

Ważne 17-latkowie mogą już dziś zdobywać prawo jazdy kategorii B w wielu krajach Europy, m.in. w Austrii, Estonii, Francji, Danii, Luksemburgu, Holandii czy Niemczech.

Wypadki, młodych gubi brawura

Dane z Komendy Głównej Policji pokazują, że młodzi kierowcy w wieku 18–24 lata mają najwyższy wskaźnik wypadków na 10 tys. mieszkańców. W 2023 r. spowodowali ich prawie 3 tys. Zginęły w nich 275 osób, a ponad 3,5 tys. zostało rannych. Najczęstszą przyczyną była nadmierna prędkość.

Wprowadzenie regulacji dotyczących obniżenia minimalnego wieku kierowcy w ramach kategorii B prawa jazdy do 17 roku życia, przy jednoczesnym ograniczeniu możliwości kierowania pojazdami, ma na celu poprawę bezpieczeństwa na polskich drogach, minimalizowanie skutków wypadków drogowych oraz kształtowanie wzorców bezpiecznych zachowań na drodze wśród młodych kierowców. W ten sposób rząd chce też zwiększyć mobilność młodych osób i ograniczyć wykluczenie komunikacyjne.

Do zamknięcia tego wydania DGP rozstrzygnięcie rządu wobec tego projektu nie było jeszcze znane.