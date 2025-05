Dzień po ogłoszeniu przez Ministerstwo Sprawiedliwości czterech projektów rozporządzeń dotyczących podniesienia stawek za niektóre kategorie spraw z urzędu, zgromadzenie łódzkiej izby adwokackiej przyjęło uchwałę, w której zobowiązuje tamtejszą Okręgową Radę Adwokacką, by zaniechała na okres co najmniej 60 dni wyznaczania i przekazywania do sądów zarządzeń o wyznaczeniu pełnomocników z urzędu i kandydatów na kuratora. Rzeczniczka prasowa ORA w Łodzi Anna Mrożewska zaznacza, że zmiany stawek nie mogą być jedynie kosmetyczne, lecz powinny odzwierciedlać rzeczywisty nakład pracy adwokata świadczącego pomoc prawną z urzędu.

- Podjęta uchwała jest formą naszego sprzeciwu wobec nieadekwatnie niskich stawek za czynności świadczone z urzędu – mówi adwokatka.