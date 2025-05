Awans dzięki obecnej Krajowej Radzie Sądownictwa

Oboje sędziowie awanse do sądów okręgowych otrzymali na wniosek obecnej KRS. Oboje byli też delegowani do SA przez poprzedniego ministra sprawiedliwości Zbigniewa Ziobrę. Delegacje te zostały cofnięte przez nowego szefa resortu sprawiedliwości Adama Bodnara, który swoją decyzję tłumaczył brakiem po stronie sędziów odpowiedniego doświadczenia i stażu orzeczniczego pozwalających na orzekanie w sądzie apelacyjnym. Jako podstawę prawną wskazano art. 77 par. 4 prawa o ustroju sądów powszechnych (t.j. Dz.U. z 2024 r. poz. 334), który stanowi, że sędzia delegowany do pełnienia obowiązków w innym sądzie, w wyjątkowych wypadkach w sądzie wyższym, na czas nieokreślony, może być odwołany z delegowania bez zachowania okresu uprzedzenia.