Uchwała izby wzywa ministra sprawiedliwości do wszczęcia prac nad reformą wynagrodzeń za świadczoną przez adwokatów pomoc prawną z urzędu, które zdaniem adwokatów są zbyt niskie. Zgromadzenie izby jednocześnie zamierza zobowiązać Okręgową Radę Adwokacką w Częstochowie do zaniechania na okres 30 dni wyznaczania i przekazywania do sądów powszechnych zarządzeń o wyznaczaniu pełnomocników z urzędu oraz kandydatów na kuratorów.

– Uchwała została podjęta w związku z tym, że stawki wynagrodzenia za pomoc prawną świadczoną przez adwokatów z urzędu w sprawach cywilnych, karnych, jak i w sprawach, w których profesjonalni pełnomocnicy występują w roli kuratorów, nie uległy zmianie od lat – mówi DGP Anna Maria Wojakowska, rzecznik prasowy Okręgowej Rady Adwokackiej w Częstochowie.