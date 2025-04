To powrót do rozwiązań sprzed 2019 r. Wówczas to weszły w życie przepisy, które obniżyły komornikom możliwość wykonywania zawodu o pięć lat. Od początku budziło to spore kontrowersje. Ówczesne władze MS tłumaczyły potrzebę zmian specyfiką czynności wykonywanych przez komorników, zwłaszcza w terenie. Ich zdaniem, wymagają one szczególnie dobrej kondycji fizycznej i psychicznej.

W praktyce przepis ten szybko zaczął być martwy. Komornicy zaczęli bowiem kwestionować decyzje ministra sprawiedliwości odwołujące ich z zajmowanego stanowiska. A sądy administracyjne przyznają im rację, uznając ograniczenie wiekowe za dyskryminację bezpośrednią, zakazaną w art. 2 ust. 2 lit. a dyrektywy 2000/78/WE ustanawiającej ogólne warunki ramowe równego traktowania w zakresie zatrudnienia i pracy.