Wniosek obrony w sprawie umorzenia postępowania wobec Urszuli D. trafił do warszawskiego sądu w lutym.

Jak poinformował jeden z obrońców Urszuli D. adwokat Łukasz Kowalczyk obrona nie zgodziła się z tym, że ich klientka wypełniła znamiona zarzucanych jej czynów. "Przedstawialiśmy argumentację przeczącą argumentom aktu oskarżenia. Materiał nie daje podstaw do uznania, że jakiekolwiek znamiona zostały wypełnione" - podkreślił mec. Kowalczyk

W piątek wniosek obrony rozpatrywał warszawski sąd. Mec. Kowalczyk po wyjściu z sali rozpraw przekazał, że nie został on uwzględniony.

W lutym prokuratorzy skierowali do Sądu Okręgowego w Warszawie pierwszy akt oskarżenia wobec sześciu osób w sprawie Funduszu Sprawiedliwości, który dotyczy wątku Fundacji Profeto. Do tej fundacji trafiło z funduszu ponad 66 mln zł, mimo że - jak stwierdziła prokuratura - nie spełniała ona wymagań formalnych i merytorycznych, by otrzymać te pieniądze.

W tej sprawie oprócz b. prezesa fundacji ks. Michała Olszewskiego oskarżone są byłe urzędniczki Ministerstwa Sprawiedliwości - Urszula D. ((b. dyrektor Departamentu Funduszu Sprawiedliwości w MS) i Karolina K. (b. naczelnik jednego z wydziałów w Departamencie Funduszu Sprawiedliwości), które odpowiadały za przyznanie tych środków i miały z ks. Olszewskim działać wspólnie i w porozumieniu. Ponadto prokurator oskarżył ks. Olszewskiego o przestępstwa określane jako pranie brudnych pieniędzy.

Sąd nie wyznaczył jeszcze terminu posiedzenia, na którym proces w tej sprawie ruszy.

Fundusz Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej, określany jako Fundusz Sprawiedliwości, jest funduszem celowym, czyli jego środki muszą być wydatkowane wyłącznie na cele funduszu. Fundusz ten powstał w 1997 r., by pomagać ofiarom i świadkom przestępstw oraz osobom, które odbyły karę więzienia i wracają do uczciwego życia w społeczeństwie (to pomoc postpenitencjarna). Od 2017 r. fundusz ten otrzymał dodatkowy cel polegający na przeciwdziałaniu przestępczości.

Budżet FS wynosi rocznie kilkaset milionów złotych. Pieniądze pochodzą m.in. z nawiązek i świadczeń pieniężnych zasądzanych od sprawców przestępstw, z potrąceń z wynagrodzeń za pracę więźniów oraz ze spadków, darowizn, dotacji i zbiórek. Przykładowo w 2022 r. przychody funduszu wyniosły ponad 401 mln zł, a koszty ponad 343 mln zł. (PAP)