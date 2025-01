Minister sprawiedliwości, podejmując decyzję o delegowaniu sędziego do innego sądu, będzie się opierać na bardziej precyzyjnych niż obecnie przesłankach – przewiduje projekt zmian w prawie o ustroju sądów powszechnych (dalej: u.s.p.), nad którym miano dyskutować na wczorajszym posiedzeniu Rady Ministrów

Projekt autorstwa resortu sprawiedliwości przewiduje, że delegowanie sędziego do orzekania w innym sądzie będzie możliwe, gdy będą za tym przemawiać potrzeby tego sądu. Minister, podejmując decyzję o delegacji, będzie brał pod uwagę liczbę i rodzaj spraw wpływających do danej jednostki, stopień opanowania w niej wpływu oraz średnią wielkość referatu sędziego lub asesora sądowego w niej orzekającego. Ponadto w projekcie zapisano, że minister sprawiedliwości będzie uwzględniał także m.in.: okres pełnienia służby przez sędziego, który miałby zostać delegowany do innego sądu, jego doświadczenie w rozpoznawaniu spraw z określonego zakresu oraz wpływ delegowania na pracę sądu, w którym sędzia ma miejsce służbowe.

Omawiane na wczorajszym posiedzeniu RM planowane zmiany w u.s.p. wprowadzają również obowiązek uzasadnienia decyzji o odwołaniu sędziego z delegowania. Dodatkowo minister będzie musiał każdorazowo poinformować w Biuletynie Informacji Publicznej o każdym delegowaniu sędziego oraz o każdym odwołaniu albo ustąpieniu z delegowania. W ogłoszeniu będą podawane przyczyny takich decyzji.

Resort sprawiedliwości proponuje również, aby sędzia delegowany do innego sądu otrzymywał dodatek w wysokości 12,5 proc. podstawy wynagrodzenia zasadniczego sędziego. Jego wysokość wzrośnie do 20 proc. po upływie sześciu miesięcy delegowania. Takie zasady mają obowiązywać przez dwa lata od momentu wejścia w życie przygotowanych przez MS zmian u.s.p. Mają one pomóc sprawniej zarządzać kadrą orzeczniczą w okresie, w którym, ze względu na wadliwie powołaną Krajową Radę Sądownictwa, niemożliwe jest ogłaszanie nowych konkursów na stanowiska sędziowskie.

Dzięki zmianom ma zostać wykonany wyrok Trybunału Sprawiedliwość Unii Europejskiej z 16 listopada 2021 r., w którym stwierdzono, że obecny system delegacji sędziów narusza europejskie standardy (połączone sprawy od C-748/19 do C-754/19). Zdaniem środowiska sędziowskiego oraz rzecznika praw obywatelskich projektodawcy zatrzymali się jednak w połowie drogi do osiągnięcia tego celu. Nie wprowadzono bowiem możliwości odwoływania się przez sędziego do sądu od decyzji o odwołaniu z delegacji oraz nie wskazano precyzyjnych przesłanek pozwalających MS podejmować tego typu decyzje.

Posiedzenie RM nie zakończyło się do czasu zamknięcia tego wydania DGP. ©℗