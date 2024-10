Z co najmniej 10 do co najmniej 90 proc. wzrośnie wskaźnik przydziału spraw sędziom, którzy pełnią funkcję rzecznika dyscyplinarnego sądu lub jego zastępców – wynika z projektu nowelizacji regulaminu urzędowania sądów powszechnych. Pensum orzecznicze w sposób drastyczny wzrośnie również dla członków Krajowej Rady Sądownictwa.

Zdaniem resortu sprawiedliwości, który jest autorem projektu, obecne wskaźniki udziału w przydziale spraw dla osób funkcyjnych nie odzwierciedlają tego, jak bardzo takie osoby są obciążone zadaniami związanymi z tymi funkcjami. Zwłaszcza że wynikający z tego dodatkowy nakład pracy jest gratyfikowany odpowiednimi dodatkami. Ponadto ministerstwo jest zdania, że podniesienie tego typu wskaźników może korzystnie wpłynąć na czas trwania postępowań i obciążenie pracą w poszczególnych sądach. Po zmianach funkcyjni mają bowiem rozpatrywać o ok. 160 tys. spraw rocznie więcej niż obecnie, co stanowi wzrost o ok. 60 proc.

Autorzy projektu proponują, aby to osiągnąć, podniesienie pensum orzeczniczego prezesów lub wiceprezesów sądów z co najmniej 25 proc. do co najmniej 30 proc. Z większym obciążeniem będą musieli się pogodzić również przewodniczący wydziałów. W ich przypadku wskaźnik udziału w przydziale spraw wzrośnie (w zależności od liczby orzeczników w danym wydziale) o 20 lub o 25 proc. Więcej pracy będą mieli również wizytatorzy – ich pensum orzecznicze ma wzrosnąć z obecnych 50 do 75 proc. Znaczny wzrost będzie dotyczył również sędziów pełniących funkcję prezesa lub wiceprezesa sądu dyscyplinarnego. Obecnie właściwy dla nich wskaźnik to co najmniej 30 proc. przydziału spraw. Po zmianach wyniesie on aż 100 proc.

Na więcej pracy muszą się przygotować także ci sędziowie, którzy zasiadają w organach lub pełnią funkcje, a co do których powołania lub działalności obecne władze mają zastrzeżenia. Chodzi tutaj o wskazanych jeszcze przez Zbigniewa Ziobrę rzecznika dyscyplinarnego Piotra Schaba i jego dwóch zastępców – Michała Lasotę oraz Przemysława Radzika, a także o 15 sędziów zasiadających w obecnej Krajowej Radzie Sądownictwa. Pensum pierwszej trójki wzrośnie o co najmniej 80 proc., a pozostałych o 75 proc.

Projekt rozporządzenia rozszerza również katalog spraw pilnych. Mają do niego trafić m.in. wnioski o uchylenie lub zmianę prawomocnego postanowienia o udzieleniu zabezpieczenia oraz sprawy o ustalenie płci metrykalnej. Jak tłumaczy resort, będą one przydzielane sędziom niezwłocznie, a terminy rozpraw będą wyznaczane poza kolejnością wpływu do danego referatu.©℗