Sędziowie odpowiadają dyscyplinarnie za działania kwestionujące istnienie stosunku służbowego sędziego, skuteczność jego powołania lub umocowanie konstytucyjnego organu RP.

Przypomina o tym prezydium Krajowej Rady Sądownictwa w podjętych wczoraj uchwałach i jednocześnie wzywa prezesa Rady Ministrów do niezwłocznego ogłoszenia orzeczeń Trybunału Konstytucyjnego.

Uchwały zostały wydane w kontekście sporu konstytucyjnego co do prawidłowości wyboru sędziów TK i sposobu jego funkcjonowania, a także wstrzymywania publikacji wyroków tego organu. 6 marca 2024 r. Sejm zajął stanowisko w kwestii usunięcia skutków kryzysu konstytucyjnego z lat 2015–2023 w kontekście działalności TK. Wskazał m.in., że uchwały o wyborze niektórych sędziów tego organu zostały podjęte z rażącym naruszeniem prawa, a tym samym są pozbawione mocy prawnej i nie wywołały skutków prawnych. W ocenie Sejmu konieczna jest ponowna kreacja sądu konstytucyjnego, a uwzględnienie w działalności organów władzy publicznej rozstrzygnięć TK wydanych z naruszeniem prawa może zostać uznane za naruszenie przez te organy zasady legalizmu.

Zaniechanie ogłoszenia orzeczeń TK prezydium KRS oceniło w wydanych uchwałach jako bezpośrednio, jednoznacznie i w sposób rażący naruszające przepisy konstytucji. Jak podniesiono, premier nie jest uprawniony do określania daty ogłoszenia orzeczeń, a zaniechanie tej czynności jest działaniem bezprawnym. Prezydium rady podkreśliło również, iż wprowadza to stan niepewności prawnej oraz bez pośrednio godzi w realizację prawa do sądu w rozumieniu konstytucji, utrudniając dochodzenie roszczeń z tytułu bezprawia legislacyjnego czy też wznawianie postępowań sądowych. Prezydium KRS zapowiedziało również, że będzie reagować – przez żądanie wszczęcia postępowania wyjaśniającego przez rzecznika dyscyplinarnego – na zawiadomienia dotyczące nierespektowania przez sędziów orzeczeń TK albo uchwał KRS skutkujące pozbawieniem jednostki praw wynikających z tych decyzji. ©℗