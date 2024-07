Posłowie zdecydowali o losie poprawek Senatu do noweli ustawy o Krajowej Radzie Sądownictwa. Celem ustawy jest przywrócenie przepisom regulującym sposób wyboru sędziów do KRS treści zgodnej z Konstytucją i zapewnienie instytucji niezależności od organów władzy ustawodawczej i wykonawczej podczas powoływania sędziów. Sejm odrzucił poprawkę Senatu w sprawie tzw. neosędziów.

Kluczowa poprawka dotycząca możliwości kandydowania neosedziów do KRS odrzucona - napisała w serwisie X Marta Rawicz z DGP.

Głosowano dzisiaj nad poprawkami do ustawy, która dotyczy przywrócenia przepisom regulującym wybór sędziów do KRS treści zgodnej z Konstytucją oraz usunięcia negatywnych konsekwencji wadliwego rozwiązania obowiązującego od 2018 r.; dostosowania przepisów ustawowych do standardów określonych w orzeczeniach Trybunału Sprawiedliwości UE, Europejskiego Trybunału Praw Człowieka oraz w orzeczeniach Sądu Najwyższego i Naczelnego Sądu Administracyjnego dotyczących gwarancji odrębności i niezależności władzy sądowniczej od innych władz państwowych, w tym gwarancji niezależności KRS od organów władzy ustawodawczej oraz władzy wykonawczej w procedurze powoływania sędziów

Losy poprawki do ustawy o KRS

Jak informowała Marta Rawicz w "DGP", sejmowa większość mogła ostatecznie odrzucić korzystną dla neosędziów poprawkę do nowelizacji ustawy o Krajowej Radzie Sądownictwa. Los poprawki, jak wynika z naszych może ostatecznie zależeć od rozmów, które w tej sprawie postanowił jeszcze podjąć minister sprawiedliwości Adam Bodnar.

"Nowelizacja ustawy o KRS to pierwsza z serii propozycji, które mają zreformować wymiar sprawiedliwości i tym samym odwrócić zmiany wprowadzone w czasie ośmioletnich rządów PiS. Przygotowana przez resort sprawiedliwości nowela zmienia sposób wyboru części Rady, tak by nie wskazywał jej Sejm, ale sami sędziowie w wyborach powszechnych" - czytamy w dzisiejszym DGP.