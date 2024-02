Interpretacja pozwalająca na usunięcie prokuratora krajowego prowadzi do zakwestionowania siedmioletniej pracy śledczej osoby będącej postrachem mafiosów.

Prokurator Barbara Zapaśnik przez lata specjalizowała się w zwalczaniu przestępczości zorganizowanej. W 2016 r. wróciła do pracy w prokuraturze na podstawie tego samego przepisu co kilka lat później Dariusz Barski, do niedawna prokurator krajowy. Barskiego, powołanego przez poprzedni rząd, nie można było odwołać bez pisemnej zgody prezydenta. Dlatego minister sprawiedliwości prokurator generalny zamówił opinie prawne, z których wynikało, że przepis, na podstawie którego Barski wrócił ze stanu spoczynku, miał obowiązywać tylko przez 60 dni od wejścia w życie ustawy. W rezultacie już nie obowiązywał, gdy Barski ponownie zaczynał pracę w prokuraturze.

Podobną interpretację przyjął Sąd Okręgowy w Szczecinie, który umorzył postępowanie w sprawie działania na szkodę jednej ze spółek. Powód: w postępowaniu tym czynności podejmowała prokurator Zapaśnik, która również wróciła do prokuratury na podstawie przepisu, który już nie obowiązywał.

– Sąd, tak jak i autorzy opinii, nie widzi różnicy pomiędzy przywróceniem do stanu czynnego a powołaniem na stanowisko. A ta jest zasadnicza – mówi w wywiadzie dla DGP Barbara Zapaśnik i przypomina: – Od momentu przywrócenia do stanu czynnego przepracowałam 7,5 roku. W tym czasie prowadziłam wiele postępowań, w których wykonywałam liczne czynności: kierowałam szereg wniosków procesowych itp. Między innymi złożyłam wniosek o wznowienie postępowania w sprawie niesłusznie skazanego Arkadiusza Kraski, który to wniosek doprowadził do uchylenia wyroku i wyjścia na wolność tego skazanego.

Zdaniem Barbary Zapaśnik przyjęcie interpretacji sądu oznacza, że wszystkie czynności z jej udziałem trzeba będzie powtórzyć.

Prokuratura Regionalna w Szczecinie nie podjęła jeszcze decyzji, czy wniesie zażalenie na postanowienie tamtejszego SO. ©℗

