Nadal spada liczba spraw wpływających do Trybunału Konstytucyjnego – wynika z najnowszego sprawozdania z prac tego organu.

Na stronie internetowej Trybunału Konstytucyjnego pojawiła się informacja o tym, że wczoraj odbyło się coroczne Zgromadzenie Ogólne Sędziów TK. Podczas spotkania prezes TK Julia Przyłębska przedstawiła „Informację o istotnych problemach wynikających z działalności i orzecznictwa TK w 2022 roku”. Odczytany został również list prezydenta. Znalazły się w nim odniesienia do trwającej w ostatnim czasie ożywionej dyskusji, jaka toczy się wokół sądu konstytucyjnego. Głowa państwa zauważa, że TK „jest obecnie i zapewne będzie w przyszłości w centrum uwagi opinii publicznej”, dodając jednocześnie, „nie może to prowadzić do naruszania autorytetu Trybunału jako jednej z najważniejszych instytucji chroniących podstawowe zasady demokratycznego ustroju państwa”.

Prezydenta postanowił również poruszyć sporny wątek dotyczący kompetencji TK do badania zgodności z ustawą zasadniczą międzynarodowych aktów prawnych. Jego zdaniem „rolą Trybunału Konstytucyjnego jest również rozstrzyganie kwestii dotyczących nadrzędności Konstytucji w kontekście regulacji wynikających z umów wiążących Polskę w ramach funkcjonowania Unii Europejskiej”. Andrzej Duda uważa bowiem, że „uprawnienia prawotwórcze organów Unii Europejskiej nie mogą prowadzić do pozbawienia państwa polskiego uprawnień w zakresie kształtowania regulacji prawnych”.

Tymczasem ze sprawozdania przedstawionego w trakcie zgromadzenia wynika, że liczba spraw wpływających do TK nadal utrzymuje się na wyjątkowo niskim poziomie. Dla przykładu – o ile w 2021 r. do TK wpłynęło 14 pytań prawnych, co już było liczbą niezwykle niską w porównaniu z wpływem sprzed 2016 r., to w roku ubiegłym było ich już tylko 12.