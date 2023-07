26 lipca 2023 r.

Szacowanie szkód

Rozporządzenieministra klimatu i środowiska z 23 czerwca 2023 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szacowania szkód wyrządzonych przez niektóre gatunki zwierząt objęte ochroną gatunkową (Dz.U. z 11 lipca 2023 r. poz.1319)

Omówienie: Poszkodowany po stwierdzeniu szkody dokonuje jej zgłoszenia przez złożenie wniosku o odszkodowanie za szkodę, w postaci papierowej albo elektronicznej przy użyciu środków komunikacji elektronicznej, do regionalnego dyrektora ochrony środowiska, a w przypadku szkody wyrządzonej na obszarze parku narodowego – do dyrektora parku narodowego.

Do wniosku można dołączyć upoważnienie dla właściwego organu do wejścia na teren nieruchomości, na którym doszło do wyrządzenia szkody, w celu dokonania oględzin szkody udzielone przez osobę posiadającą tytuł prawny do władania tą nieruchomością.

Wniosek w postaci: