Komentarz eksperta: Dr Paweł Litwiński, adwokat, partner w kancelarii Barta Litwiński Kancelaria Radców Prawnych i Adwokatów.

Tego rodzaju informacja z pewnością ma charakter informacji publicznej: powstała w celu realizacji zadań publicznych, jakimi są ustawowe zadania TVP S.A. Zresztą, TVP tego nie kwestionuje – powołuje się za to na ograniczenie dostępu do informacji ze względu na tajemnicę przedsiębiorstwa, które wynika z art. 5 ust. 2 ustawy o dostępie do informacji publicznej. Czym więc jest ta tajemnica przedsiębiorstwa? To informacje, posiadające wartość gospodarczą, które nie są powszechnie znane i wobec których przedsiębiorca podjął działania celem zachowania ich w poufności. Z tych czterech warunków, trzy na pewno są spełnione: mamy informacje nie znane powszechnie, wobec których przedsiębiorca podjął działania celem zachowania ich w poufności – ale czy te informacje mają wartość gospodarczą? Śmiem wątpić, zwłaszcza w stosunku do pierwszego pytania, czyli pytania o to, jak głosowali członkowie jury – moim zdaniem te informacje nie mają żadnej wartości gospodarczej. Natomiast co do liczby wiadomości SMS na kandydata, tu już byłby bardziej ostrożny – te informacje mogą wskazywać na to, jak popularny jest ten konkurs w Polsce oraz na to, jak wyglądały przychody z tych wiadomości SMS, mogą więc mieć wartość gospodarczą.



W efekcie, moim zdaniem odmowa w stosunku do informacji o tym, który juror jak głosował, jest bezzasadna; odmowa co do tego, ile głosów SMS zostało oddanych na poszczególnych kandydatów, może być zasadną, a odpowiedź na to pytanie zależy od wyniku testu proporcjonalności między potrzebą ochrony tajemnicy przedsiębiorcy a obywatelskim prawem do informacji, z którego to wynikałoby, że żądane informacje zawierają informacje tworzące sferę tajemnicy przedsiębiorcy, a konieczność jej ochrony jest proporcjonalnie większa, niż racje przemawiające za jej udostępnieniem. Ja w odpowiedzi TVP takiego testu nie widzę, więc można mieć wątpliwości czy odmowa jest zasadna – ale nie przesądzam ani w jedną, ani w drugą stronę. Po prostu samo oświadczenie, że jakaś informacja jest objęta tajemnicą przedsiębiorstwa, nie wystarczy dla zasadności odmowy jej udostępnienia w trybie informacji publicznej.