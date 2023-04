Konflikt, który coraz widoczniej zarysowuje się na linii Naczelny Sąd Administracyjny – UODO, może prowadzić do osłabienia jednego z praw podstawowych, jakim jest prawo każdego do ochrony danych osobowych. Obniża bowiem zaufanie obywateli do obydwu instytucji - pisze Piotr Liwszic, prawnik i autor serwisu Judykatura.pl.

Jedna instytucja, czyli prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych, podejmując takie, a nie inne decyzje procesowe, oraz w taki, a nie inny sposób je uzasadniając w jednym z postępowań, o których będzie później, doprowadziła do sytuacji, w której po upływie ponad czterech lat od stwierdzenia naruszenia ochrony danych osobowych postępowanie to jest w tym samym miejscu, czyli zaczyna się od początku.