Pierwszy wnioskodawca, A.H., przyszedł na świat jako mężczyzna. 19 lipca 2012 r. Sąd Rejonowy w Schönebergu (Berlin) uznał, że stał się kobietą. 23 marca 2015 r. A.H., już jako kobieta, uznała swoje macierzyństwo nienarodzonego dziecka przed notariuszem, za zgodą drugiej skarżącej, G.H. 16 czerwca 2015 r. G.H. urodziła dziecko (L.D.H.), które zostało poczęte przy użyciu spermy A.H. W lipcu 2015 r. urzędnik stanu cywilnego poinformował skarżących, że wpisał urodzone dziecko do rejestru urodzeń z G.H. wskazaną jako matka dziecka, ale że odmówił wpisania A.H. jako ojca. Zgodnie z niemieckim kodeksem cywilnym G.H. – jako matka biologiczna dziecka – była również jego matką w rozumieniu prawnym.

W lipcu 2015 r. pierwsza i druga ze skarżących złożyły wniosek do Sądu Rejonowego w Schönebergu, domagając się m.in. wskazania ich w rejestrze urodzeń jako matek dziecka, przy czym A.H. miałaby być określona pod swoimi imionami żeńskimi. Sąd oddalił wniosek o wskazanie A.H. w rejestrze jako matki L.D.H. Sąd Apelacyjny w Berlinie, a następnie Federalny Trybunał Konstytucyjny oddalił ich apelację. Zauważył on, że z uwagi na to, że A.H. przyczyniła się do reprodukcji za pomocą swojego nasienia, możliwe było zapisanie jej tylko jako ojca.