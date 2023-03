Na wczorajszym posiedzeniu podkomisji udało się przyjąć wszystkie poprawki przygotowane przez jej przewodniczącego. Część z nich miała charakter legislacyjny lub dostosowujący do innych ustaw. Jeśli zaś chodzi o zmiany merytoryczne, to jedne z najważniejszych dotyczyły dat wejścia w życie projektowanych przepisów i powołania do życia sądów pokoju. Na wcześniejszym posiedzeniu podkomisji posłowie zrezygnowali z pomysłu wprowadzenia pilotażu tych sądów, który miał ruszyć 1 lipca 2024 r. na obszarze właściwości opolskiego sądu. Przyjęta wczoraj poprawka do projektu przepisów wprowadzających ustawę o sądach pokoju stanowi, że zaczną one działać na terenie całego kraju od 1 stycznia 2025 r., zaś większość przepisów ustawy ma wejść w życie już w połowie października br. Wybory sędziów pokoju miałyby zaś odbyć się wspólnie z wyborami do Parlamentu Europejskiego, a więc w maju przyszłego roku.

O tym, że zostało już mało czasu na poczynienie przygotowań koniecznych dla rozpoczęcia orzekania przez sądy pokoju, mówiła wczoraj Katarzyna Frydrych, wiceminister sprawiedliwości. Jak zauważyła, problemem może być zapewnienie nowym jednostkom odpowiednich warunków lokalowych. Już bowiem obecnie istniejące sądy powszechne cierpią na niedobór sal rozpraw, a jak dotąd nie jest wiadome, czy gminy będą w stanie zapewnić nowo powołanym sądom pokoju odpowiednie lokale.