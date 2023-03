Niepokojące statystyki skłoniły RPO do wystąpienia do MS już w maju 2020 r. Od 2016 r. znacznie wzrosła liczba spraw, w których są prowadzone długotrwałe postępowania przygotowawcze.

O ile w 2015 r. postępowań przygotowawczych trwających od trzech do sześciu miesięcy było 16 805, to w 2021 r. już 26 559. Jeśli chodzi o sprawy trwające od pół roku do 12 miesięcy, ich liczba zwiększyła się z 6351 do 14 639. Natomiast liczba postępowań, które trwają od roku do dwóch lat, wzrosła prawie pięciokrotnie – z 1016 do 4872. Podobnie jak w przypadku spraw trwających ponad pięć lat, których w 2015 r. było tylko 106, a w 2021 r. już 504.