Byłem niemal pewny, że zada pan to pytanie. Muszę odpowiedzieć, że nie wiem. Jako sędzia i obywatel nie mam pełnego przeglądu danych statystycznych i praktyki na ten temat, więc mogę bazować tylko na informacjach medialnych i innych opracowaniach. Trzeba od razu zadać sobie pytanie, czy chodzi o nadużywanie w znaczeniu ilościowym, czy jakościowym: o to, że tymczasowe aresztowanie jest stosowane w zbyt dużej liczbie przypadków, czy też że stosowanie tego środka w konkretnych przypadkach jest nieuzasadnione i areszt np. trwa zbyt długo. Wedle mojej wiedzy tymczasowe aresztowanie jest nadużywane w tym znaczeniu, że mogłoby być go mniej i mogłoby też zostać ograniczone jakościowo.