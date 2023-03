Olsztyński SO badał apelację wniesioną od wyroku Sądu Rejonowego w Olsztynie. Jednym z zarzutów była nieważność postępowania z uwagi na to, że sędzia, który brał udział w wydaniu zaskarżonego orzeczenia, został powołany na urząd na skutek rekomendacji obecnej Krajowej Rady Sądownictwa. SO uznał jednak, że w okolicznościach tej konkretnej sprawy zarzut jest nieskuteczny. W pierwszej kolejności zaznaczył jednak, że podczas prowadzenia kontroli instancyjnej ma obowiązek, weryfikując status innego sądu, wziąć pod uwagę znane mu z urzędu uregulowania ustrojowe, których zastosowanie zdecydowało o objęciu urzędu przez sędziego. Taka kontrola winna się odbywać z uwzględnieniem kryteriów określonych w uchwale trzech połączonych izb Sądu Najwyższego ze stycznia 2020 r. (sygn. akt BSA I-4110-1/20). Jak bowiem zaznaczono w niedawno opublikowanym uzasadnieniu wyroku, z obowiązku przeprowadzenia kontroli według tych właśnie kryteriów nie zwalnia sądu orzeczenie Trybunału Konstytucyjnego z kwietnia 2020 r. (sygn. akt U 2/20) stwierdzające, że uchwała SN jest niezgodna z ustawą zasadniczą. A to dlatego, że TK nie mógł badać tego rozstrzygnięcia, gdyż nie miało ono charakteru normy prawnej o cechach regulacji generalnej i abstrakcyjnej.