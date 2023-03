Zeszłotygodniowe orzeczenie SN nie było pierwszym, w którym zakwestionowano prawo do orzekania osoby powiązanej z obozem rządzącym. Wcześniej to samo uczyniono z Piotrem Schabem, rzecznikiem dyscyplinarnym sędziów i prezesem Sądu Apelacyjnego w Warszawie, oraz z Jerzym Danilukiem, prezesem lubelskiego SA. To dotyczące Małgorzaty Bednarek różniło się jednak tym, że SN po raz pierwszy sięgnął po głośną prezydencką nowelę, która wprowadziła tzw. test niezależności, i uznał, że sędzia test ten oblał.