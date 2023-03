Organ nadzorczy stwierdził naruszenie przez Federalne Biuro Prasowe zasady legalności przy przetwarzaniu danych osobowych przez gromadzenie danych osobowych w ramach fanpage’a na Facebooku i przekazywanie ich do firmy Meta co najmniej od 25 maja 2018 r. – mimo braku skutecznej podstawy prawnej do takiego działania. Dodaje, że Federalne Biuro Prasowe naruszyło obowiązki wynikające z art. 5 ust. 2 RODO przez prowadzenie fanpage’a na Facebooku mimo niemożności wykazania jego zgodności z zasadami przetwarzania danych osobowych.